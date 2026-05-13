Accidente mortal
Muere un motorista de 54 años en un accidente en la Avenida Príncipe de Asturias de Murcia
Ningún otro vehículo ni peatón se ha visto implicado, por lo que todo indica que su fallecimiento se ha debido a algún problema de salud durante la conducción
Un hombre de 54 años que conducía una moto ha fallecido este miércoles por la mañana cuando circulaba por la Avenida Príncipe de Asturias de Murcia.
Testigos han alertado al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia de un accidente con una motocicleta implicada en la citada vía murciana a las 08:08 horas de la mañana de este miércoles. La moto se ha salido de la vía y ha caído sobre el asfalto, quedando el conductor tendido sobre la vía.
Hasta el lugar se han desplazado Policía Local de Murcia, que ha cortado el tráfico en la avenida, y un ambulancia del 061. A la llegada de los sanitarios, solo han podido certificar la muerte del motorista.
Fuentes de la Policía aseguran que ningún otro vehículo ni peatón se han visto implicados en el suceso, por lo que todo parece indicar que el hombre habría fallecido al volante por motivos de salud, por causas concretas que se desconocen, y eso habría provocado el accidente, que no ha dejado otros heridos.
La Policía investiga los hechos.
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