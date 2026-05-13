Una discusión en una vivienda en Patiño destapa un punto de drogas con cinco detenidos

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas -cuatro hombres y una mujer- en la pedanía murciana de Patiño, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. El hallazgo de la sustancia estupefaciente se produjo de forma accidental tras una llamada de alerta por una fuerte discusión.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de abril, cuando una persona avisó al 091 de que se estaba produciendo una violenta pelea en el interior de un domicilio particular, según ha informado el Cuerpo.

Al personarse en el lugar, las unidades de Seguridad Ciudadana tuvieron que intervenir para separar a los implicados en la reyerta. Durante la actuación, los agentes detectaron la presencia de abundantes sustancias ilícitas en las estancias de la vivienda, lo que apuntaba a que el origen de la disputa guardaba relación directa con el tráfico de drogas.

Ante la evidencia, los investigadores solicitaron un mandamiento judicial de entrada y registro con carácter urgente, que se saldó con la intervención de 3,8 kilos de cocaína, 300 gramos de cocaína base y 150 gramos de la variante conocida como 'tusi' o cocaína rosa.

Además, los agentes hallaron diversas cantidades de marihuana y hachís, así como herramientas para el pesaje y distribución de las dosis. Junto a la droga, se intervinieron más de 20.000 euros en efectivo ocultos en el inmueble.

La diversidad y cantidad de los estupefacientes encontrados sugieren que la vivienda funcionaba como almacén principal para abastecer distintos puntos de venta controlados por el grupo criminal.

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Tras ser puestos a disposición judicial, los cinco implicados han sido imputados por un delito de tráfico de drogas, decretándose el ingreso inmediato en prisión provisional para los dos principales responsables de la organización.