Alarma al incendiarse el restaurante ZM Isla del Ciervo en La Manga

Un importante incendio se ha declarado a primera hora de la mañana de este miércoles en el restaurante ZM Isla del Ciervo en La Manga, en el término municipal de Cartagena.

El fuego se ha originado a las 08:28 horas de este miércoles, 13 de mayo, en el establecimiento, ubicado en el kilómetro 3 de La Manga.

Una veintena de llamadas han alertado al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia del fuego, que se ha expandido por todo el local y ha causado una importante columna de humo negro muy visible desde varios kilómetros de distancia.

Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena en el incendio del restaurante ZM Isla del Ciervo / L.O.

En el lugar del incendio trabajan bomberos del Consorcio y del Ayuntamiento de Cartagena. Por el momento, no hay constancia de la existencia de personas heridas o atrapadas en el interior del restaurante, indican desde el 112 a esta redacción.

Aún no han trascendido las causas que han originado el fuego.

Vista del incendio en La Manga, que ha causado una gran columna de humo negro / L.O.

El pasado televisivo del ZM Isla del Ciervo: Chicote lo reformó

El restaurante ZM Isla del Ciervo, situado en primera línea del Mar Menor en La Manga, había ganado notoriedad recientemente tras aparecer en el programa Servicio Secreto by Chicote, emitido en laSexta. El establecimiento, con más de 25 años de trayectoria, fue el primer local protagonista del nuevo formato televisivo presentado por Alberto Chicote, centrado en detectar deficiencias internas en negocios de hostelería.

Durante la grabación del programa, el chef y presentador accedió al restaurante junto a un equipo de inspección para analizar el estado de las instalaciones y el funcionamiento del servicio. El espacio mostraba entonces importantes problemas de higiene y organización, según reflejó la emisión, con deficiencias en las zonas de cocina, conservación de alimentos y gestión del establecimiento. El propio propietario reconocía en el programa las dificultades para mantener el control diario del negocio.

La intervención televisiva incluyó además una reforma integral del local y una reorganización de su funcionamiento. El programa mostró cambios en la cocina, la decoración y la estructura del servicio con el objetivo de relanzar la actividad del restaurante de cara a la temporada turística en La Manga.

ZM Isla del Ciervo es un establecimiento conocido por su ubicación frente al mar y por combinar servicio de restauración con terraza, música en directo y programación de DJs durante los meses de verano. El negocio permanecía abierto todos los días, con horario ininterrumpido desde las once de la mañana hasta las dos de la madrugada, y seguía operando tras la emisión del programa televisivo.