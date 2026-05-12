Robos
Tres hombres se hacen pasar por operarios para robar cable de telecomunicaciones en Bullas
Vestían con ropa de trabajo y estaban equipados con herramientas profesionales para sustraer más de 50 metros de cableado
EFE
La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Bullas han desarrollado la operación ‘Gracián’, que ha permitido desarticular un presunto grupo especializado en el robo de cableado de cobre de infraestructuras de telecomunicaciones del municipio murciano.
La investigación comenzó tras la llamada de un vecino que alertó de movimientos sospechosos de varios supuestos operarios manipulando la red soterrada de telecomunicaciones.
Los agentes se desplazaron al lugar y localizaron a varios individuos vestidos con ropa de trabajo y equipados con herramientas profesionales, aunque no pudieron justificar para qué empresa trabajaban ni el motivo de la actuación.
Según la investigación, los sospechosos habían accedido a la arqueta utilizando llaves falsas para manipular los sistemas de seguridad. En el lugar fueron hallados más de 50 metros de cable preparados para su sustracción.
Los agentes también intervinieron herramientas especializadas, entre ellas un cabestrante empleado para extraer el cableado.
Además, los detenidos utilizaban un vehículo comercial rotulado con distintivos del Gobierno de España para aparentar legalidad y actuar a plena luz del día sin levantar sospechas.
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