Una llamada telefónica anónima delató al acusado del asesinato de El Bolas

Una llamada telefónica anónima efectuada a la Policía en diciembre de 2015, diez meses después del asesinato de Javier R.H. “El Bolas”, resultó decisiva para identificar al presunto autor del crimen, Jesús Ángel M.J., al que se juzga estos días en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena.

Así lo ha revelado este martes el exjefe de Homicidios de la Policía Nacional de Murcia que dirigió las investigaciones al declarar como testigo en la tercera sesión de la vista oral, que se desarrolla ante un jurado popular.

El testigo ha indicado que el informante facilitó la identidad del acusado, que residía en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar y que su familia disponía de una finca en la también población murciana de San Javier, donde se considera que se acabó con la vida de Javier de dos disparos en la cabeza y se desmembró su cuerpo.

También indicó a la Policía ese llamante anónimo que el crimen fue cometido por una deuda por drogas y que la persona a la que señalaba ya había tenido problemas con la Justicia en 2013 en un asunto de tráfico de estupefacientes.

El exjefe de Homicidios ha añadido que las gestiones policiales desarrolladas a partir de entonces, incluido el seguimiento de las intervenciones telefónicas, permitieron comprobar que aquellas informaciones se correspondían con la realidad.

Así, se pudo comprobar que el acusado sentía animadversión hacia la víctima al considerarse presionado por este al reclamarle una deuda de 50.000 euros por un suministro de cocaína.

Igualmente, el análisis de los teléfonos de ambos permitió comprobar que existían relaciones entre los dos y que el fallecido tenía grabado el número del acusado con el apodo de “Chulín”, con el que es conocido este.

Así mismo, la geolocalización de los móviles demostró que el día del crimen, el 11 de febrero de 2015, ambos estaban posicionados en la zona de la finca y en el cercano aparcamiento del hospital de San Javier donde ocho días después del asesinato fue hallado el cadáver desmembrado de la víctima en el maletero de su coche.

El testigo ha explicado que las balas utilizadas para dar muerte a Javier eran compatibles con las usadas por el acusado en el revólver con el que practicaba el tiro en un club de Cartagena, y ha añadido que debido a la falta de control existente en este no es descartable que cualquier usuario pudiera sacar su arma y luego devolverla.

La vista oral continuará a lo largo de esta sesión con la intervención de nuevos funcionarios policiales y este miércoles se reanudará con la práctica de varias pruebas periciales realizadas por especialistas de distintos cuerpos.

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