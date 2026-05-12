Sucesos
Herido un ciclista tras sufrir una caída en el acceso al Relojero
Un corredor de montaña encontró al hombre, de 45 años, consciente pero desorientado.
Un ciclista de 45 años ha resultado herido este martes por la tarde tras sufrir un accidente en la carretera de acceso al Relojero, en Santo Ángel, dentro del Parque Regional de El Valle y Carrascoy.
Según han informado fuentes del 112 Región de Murcia, el aviso se recibió sobre las 20.28 horas a través de la llamada de un corredor de montaña, que localizó al ciclista herido con un golpe en la cabeza. El hombre se encontraba consciente, aunque desorientado.
Hasta la zona se desplazaron una Unidad Móvil de Emergencias del 061, efectivos de la Policía Local de Murcia y bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia.
Un agente medioambiental de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática abrió el portón de acceso al paraje del Relojero para facilitar el paso de los servicios de emergencia.
El ciclista fue atendido y estabilizado por los sanitarios del 061 y trasladado posteriormente hasta el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle. Allí se realizó la transferencia del paciente a una ambulancia no asistencial, que lo evacuó al hospital Virgen de la Arrixaca para una valoración más precisa y descartar lesiones de mayor gravedad.
- Última hora: Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta, la capilla ardiente se instalará este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
- El Alba Mediterranean Resort coge ritmo: así será la nueva urbanización de lujo con más de un millar de viviendas a 12 kilómetros del Mar Menor
- Muere José Ballesta, el alcalde de Murcia que persiguió la excelencia
- Rebeca Pérez, la primera vicealcaldesa de Murcia, asume el mando hasta que se elija un nuevo alcalde
- Las imágenes de la despedida a José Ballesta en la capilla ardiente instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia
- Cortan los dedos con una espada a un hombre en un narcopiso en Molina de Segura donde irrumpieron seis individuos pistola en mano
- La Fuensanta interrumpe su peregrinación para presidir el funeral de Ballesta en la Catedral de Murcia
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo