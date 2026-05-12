Herido un ciclista tras sufrir una caída en el acceso al Relojero

Un ciclista de 45 años ha resultado herido este martes por la tarde tras sufrir un accidente en la carretera de acceso al Relojero, en Santo Ángel, dentro del Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

Según han informado fuentes del 112 Región de Murcia, el aviso se recibió sobre las 20.28 horas a través de la llamada de un corredor de montaña, que localizó al ciclista herido con un golpe en la cabeza. El hombre se encontraba consciente, aunque desorientado.

Hasta la zona se desplazaron una Unidad Móvil de Emergencias del 061, efectivos de la Policía Local de Murcia y bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia.

Mapa del Lugar donde se ha encontrado al ciclista accidentado / 112

Un agente medioambiental de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática abrió el portón de acceso al paraje del Relojero para facilitar el paso de los servicios de emergencia.

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El ciclista fue atendido y estabilizado por los sanitarios del 061 y trasladado posteriormente hasta el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle. Allí se realizó la transferencia del paciente a una ambulancia no asistencial, que lo evacuó al hospital Virgen de la Arrixaca para una valoración más precisa y descartar lesiones de mayor gravedad.