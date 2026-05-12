Accidente
Herida una persona al ser arrollada por un turismo en Los Garres
La víctima perdió el conocimiento tras el impacto y fue atendida inicialmente por una enfermera
E.P.
Una persona ha resultado herida este martes por la tarde tras ser atropellada por un turismo en la calle Mayor de la pedanía murciana de Los Garres.
Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, el accidente se ha producido pasadas las 18.30 horas en las inmediaciones de la plaza de la Iglesia.
El accidente se produjo en la calle Mayor, junto a la plaza de la Iglesia, y movilizó a sanitarios y policías
La víctima perdió el conocimiento y presentaba sangre en la boca como consecuencia del impacto. En un primer momento fue atendida por una enfermera que se encontraba en la zona, quien además alertó al 061 para solicitar asistencia sanitaria.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dos unidades sanitarias, así como efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia.
Una vez que sanitarios han atendido y estabilizado a la persona herida, cuyos datos personales no han trascendido, la ha trasladado urgentemente al Hospital de la Arrixaca, avisando a la puerta de urgencias para el ingreso del herido en la unidad de hemodinámica de dicho hospital.
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