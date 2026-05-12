Amplio operativo antidroga con helicópteros desplegado en Lo Campano

Agentes de varias unidades de la Comisaría de Cartagena, con apoyo aéreo de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, realizan desde primera hora de la mañana registros en la calle Orotava de Lo Campano (Cartagena), dentro de una operación contra plantaciones de marihuana en la que se esperan detenciones.

Según ha informado la policía, en el dispositivo intervienen efectivos de Policía Judicial, Policía Científica y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

El operativo cuenta además con el apoyo de medios aéreos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, que colaboran en las labores de vigilancia y coordinación desde el aire.

Noticias relacionadas

Fuentes policiales han señalado que durante la actuación se van a llevar a cabo varios registros relacionados con la investigación en curso y que se esperan detenciones a lo largo de la operación.