Investigación
Sorprenden a un cazador furtivo que masacraba liebres con galgos en una zona de monte de Jumilla
El Seprona requisó al sospechoso, que actuaba en época de veda, un visor térmico prohibido y varios perros
Un vecino de Jumilla está siendo investigado tras ser pillado in fraganti por la Guardia Civil cuando, supuestamente, intentaba cazar liebres en época de veda. La actuación se enmarca en el denominado 'Plan de lucha contra el furtivismo', detalla el Cuerpo en una nota.
"La investigación se inició cuando especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil conocieron que un vecino de Jumilla practicaba el furtivismo. Al parecer se dedicaba a la caza liebres, para lo que empleaba varios perros galgos", concreta el comunicado de la Benemérita.
Se da la circunstancia de que era un furtivo reincidente, dado que "esta persona contaba con antecedentes por delitos de la misma naturaleza por los que ya había sido investigado en la provincia de Albacete en 2024", detalla. El individuo, "conocedor del terreno, adoptaba medidas de seguridad para no ser localizado mientras realizaba tales prácticas delictivas".
"Los guardias civiles lo sorprendieron en plena actividad furtiva, cazando en terrenos no autorizados para la actividad cinegética y en periodo de veda. En su poder se halló un visor térmico –un arte prohibida para la caza– y varios perros", concreta la nota.
Las pesquisas practicadas permitieron conocer que el ahora investigado se dedicaba a la caza de liebres con perros en terrenos no sometidos a regímenes cinegéticos, durante época de veda, cuando las liebres se encuentran en estado de gestación y cría.
Para la detección de las piezas se auxiliaba de un visor térmico de altas prestaciones, dispositivo expresamente prohibido para esta modalidad de caza. La denominada operación ‘Termi caza’ ha finalizado con la instrucción de diligencias por la presunta autoría de delito contra la flora, la fauna y los animales domésticos. El sujeto está en libertad.
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