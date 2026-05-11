Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere José BallestaLuto oficial en MurciaBallesta, rector de la UMUReacciones a la muerte de BallestaLos proyectos de BallestaArtículo Ángel Montiel
instagramlinkedin

Sucesos

La salvaje pelea a ladrillazo limpio en Cieza comenzó porque cuatro individuos quisieron entrar en un kebab cuando iba a cerrar

Los sospechosos, que intentaron robar en el restaurante un patinete con violencia, fueron detenidos y ya se encuentran en libertad

Violenta riña de madrugada a pedrada limpia en Cieza

Violenta riña de madrugada a pedrada limpia en Cieza

L.O.

Ana Lucas

Ana Lucas

Cuatro individuos fueron detenidos en el casco urbano de Cieza por su implicación en una salvaje reyerta en la cual llegaron a lanzar adoquines y ladrillos contra los agentes movilizados al lugar, tal y como informó en primicia La Opinión. Ahora, la Guardia Civil ha explicado que el origen de la pelea fue que los sujetos quisieron entrar en un kebab cuando iba a cerrar.

"La investigación posterior permitió determinar que el incidente se originó cuando los ahora detenidos intentaron ser atendidos en dos establecimientos de hostelería que se encontraban en hora de cierre. Ante la negativa de los empleados, reaccionaron con extrema violencia", detallan desde la Benemérita.

En concreto, "agredieron al personal e incluso intentaron sustraer con violencia un patinete eléctrico a uno de los trabajadores", subraya el comunicado del Cuerpo, que confirma las cuatro detenciones que se efectuaron.

Arresto de uno de los sospechosos de participar en la riña en Cieza.

Arresto de uno de los sospechosos de participar en la riña en Cieza. / Guardia Civil

"Gracias a la colaboración ciudadana, se obtuvieron vídeos y testimonios que permitieron vincular a los sospechosos con el rol que cada uno de ellos desempeñó en el altercado", apuntaron desde el Instituto Armado.

Sobre la una de la mañana, saltaba la alarma: había una riña multitudinaria entre un grupo de hombres, armados con palos, y los trabajadores de un restaurante de comida kebab, establecimiento que los sujetos estaban destrozando.

Huyeron a la carrera

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, así como de la Guardia Civil, que, al llegar al local en cuestión, ya no encontraron a los sospechosos en el mismo. Testigos (uno de ellos, el dueño del negocio) les indicaron por dónde se habían marchado a la carrera. Los efectivos policiales fueron en su búsqueda.

Dieron con cuatro individuos cuya descripción coincidía con la aportada por los testigos. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos comenzaron a lanzar contra los agentes trozos de hormigón y hasta ladrillos. Ninguno de los agentes resultó herido.

Los sujetos intentaron escapar, de nuevo corriendo, por distintas calles del casco urbano. El buen hacer de la Policía dio lugar a que fuesen localizados y capturados todos: primero, dos de ellos; luego, un vecino alertó de que había visto esconderse a otros dos. El cuarto que faltaba fue arrestado minutos después.

Noticias relacionadas

"La actuación policial finalizó con la detención de cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 31 y los 39 años, a los que se atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con violencia en grado de tentativa, daños, lesiones y atentado a agente de la autoridad", apunta la Benemérita. Ya están todos libres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere José Ballesta, el alcalde de Murcia que persiguió la excelencia
  2. En directo: Real Murcia-Betis Deportivo
  3. Estudio de la UMU: más de la mitad de los españoles son partidarios de establecer una república
  4. El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable
  5. Atrae a un menor de 12 años a su almacén de Torre Pacheco con la excusa de darle galletas y abusa de él sexualmente
  6. Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo
  7. Rebeca Pérez, la primera vicealcaldesa de Murcia, asume el mando hasta que se elija un nuevo alcalde
  8. El Ayuntamiento de Murcia establece 3 días de luto oficial por el fallecimiento del alcalde José Ballesta

La salvaje pelea a ladrillazo limpio en Cieza comenzó porque cuatro individuos quisieron entrar en un kebab cuando iba a cerrar

La salvaje pelea a ladrillazo limpio en Cieza comenzó porque cuatro individuos quisieron entrar en un kebab cuando iba a cerrar

El hielo marino de la Antártida colapsó por un triple golpe de caos climático

El hielo marino de la Antártida colapsó por un triple golpe de caos climático

El declive de los insectos polinizadores amenaza la alimentación mundial

El declive de los insectos polinizadores amenaza la alimentación mundial

Un murciano le pide matrimonio a Aitana en su concierto y ella le da un plantón viral: "No puedo, yo ya estoy..."

Un murciano le pide matrimonio a Aitana en su concierto y ella le da un plantón viral: "No puedo, yo ya estoy..."

Violenta riña de madrugada a pedrada limpia en Cieza

La Noche de los Museos de Lorca programa más de 80 actividades gratuitas en 32 espacios y un espectáculo nocturno de drones

La Noche de los Museos de Lorca programa más de 80 actividades gratuitas en 32 espacios y un espectáculo nocturno de drones

Nintendo presume de ventas millonarias de Switch y Switch 2 mientras prepara subidas de precio

Nintendo presume de ventas millonarias de Switch y Switch 2 mientras prepara subidas de precio

Sorprenden a un cazador furtivo que masacraba liebres con galgos en una zona de monte de Jumilla

Sorprenden a un cazador furtivo que masacraba liebres con galgos en una zona de monte de Jumilla
Tracking Pixel Contents