Hiere y tira a una zanja al policía que va a detenerlo por robar en el recinto del Makro de Murcia

La Policía Nacional ha detenido a dos sujetos por entrar al recinto del Makro, en la localidad murciana de Patiño, robar ahí "y ser interceptados en posesión de material de construcción que habían sustraído y del que trataron de deshacerse durante la huida al ser sorprendidos", informa el cuerpo en una nota.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 22 de abril cuando una llamada a la sala del 091, por parte de una empresa de seguridad, "advertía de la presencia de dos varones en el interior del recinto de la empresa, situada en la pedanía murciana de Patiño, tras saltar la valla perimetral", detalla el comunicado.

A la llegada de los agentes de la Policía Nacional al lugar, los sujetos ya no se encontraban en el interior, "pero el dispositivo establecido en los alrededores permitió localizar a dos hombres cuyas características físicas encajaban plenamente con las descripciones recopiladas de los asaltantes", prosigue la nota.

Al percatarse de la presencia policial, "ambos reaccionaron cambiando de dirección de manera repentina para posteriormente huir a la carrera cuando fueron requeridos por los agentes. Mientras huían, trataron de deshacerse del material de construcción sustraído del interior del recinto del comercio arrojándolos a la vía", concreta el Cuerpo.

Los agentes recuperaron el material de obra, el cual fue devuelto a su legítimo propietario

Cuando les dieron alcance, uno de ellos se mostró especialmente violento: "Opuso una fuerte resistencia que provocó que uno de los agentes sufriera lesiones en ambas piernas tras ser empujado y hacerle caer a una zanja durante la detención". Afortunadamente, el policía solo sufrió lesiones de carácter leve.

19 arrestos anteriores

No llegaron a entrar al Makro: robaron fuera. Los agentes recuperaron el material de obra, el cual fue devuelto a su legítimo propietario. Además, los sospechosos llevaban encima "diversas herramientas que podrían ser empleadas para la comisión de robos", especifica el cuerpo.

Se da la circunstancia de que uno de los implicados había sido detenido en 19 ocasiones con anterioridad por la comisión de delitos del mismo tipo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial: ya están en libertad con cargos.