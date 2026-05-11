Sucesos
Cortan los dedos con una espada a un hombre en un narcopiso en Molina de Segura donde irrumpieron seis individuos pistola en mano
Dos personas acaban en el Morales Meseguer de Murcia y la Policía Nacional detiene a una mujer que presuntamente regentaba el garito de drogas
La Policía Nacional investiga qué pasó este lunes de madrugada en un narcopiso de Molina de Segura, donde irrumpieron seis individuos, pistola y catana en mano, informan fuentes policiales. Dos hombres acabaron en el hospital y, de momento, se ha detenido a una mujer española: la que presuntamente regentaba el garito de drogas.
La alarma saltaba minutos después de las cuatro de la mañana, en un piso ubicado la calle Gustavo Adolfo Bécquer del casco urbano molinense, donde irrumpieron media docena de personas armadas. Los investigadores manejan dos teorías: un vuelco de droga o una riña a raíz de una transición de sustancias que salió mal.
En aquel momento había, en el interior de la casa, nueve personas. Los intrusos, que portaban una pistola (resultó ser un arma simulada, descubrió después la Policía) y una catana, con la cual hirieron a uno de los presentes: le cortaron en los dedos, aunque no llegaron a cercenárselos. Acto seguido, escaparon. En su huida, a los delincuentes se les cayó la pistola y la catana.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional de Molina de Segura, que encontraron a dos hombres con lesiones: por eso requirieron la presencia de sanitarios en una ambulancia. Los profesionales del 061 atendieron a dos varones, de 46 y 56 años respectivamente, que fueron llevados al Morales Meseguer de Murcia.
Los investigadores de la Policía Judicial de Molina de Segura se desplazaron, en la mañana de este lunes, de nuevo al escenario, a fin de realizar las pesquisas que lleven a identificar, localizar y detener a los asaltantes. La investigación está abierta.
Fuentes cercanas al caso apuntaron que al menos uno de los sospechosos estaría ya identificado. En cuanto a las víctimas, la que se llevó la peor parte acabó con los tendones de los dedos de la mano afectados.
"Van con capas y una espada"
Se da la circunstancia de que, momentos antes del producirse el episodio, residentes en la misma calle dieron la voz de alarma: estaban viendo a tres sujetos sospechosos, ataviados con capas y armados con una espada, caminando por la vía pública.
Cabe recordar que hace unos días, en otro narcopiso situado a pocos metros de este, un sujeto era detenido por apuñalar a tres hombres que estaban hablando con su mujer. Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la noche, en un domicilio de la calle Reyes Católicos, en el barrio del Carmen de Molina de Segura.
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