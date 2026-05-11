Aviso a los motoristas murcianos: la DGT lanza una campaña de vigilancia en las carreteras de la Región hasta el domingo

Un motorista perdía la vida el pasado mes de noviembre al salirse de la carretera con su vehículo de dos ruedas en la carretera RM-F21, cerca de Roldán, en el término municipal de Torre Pacheco. No fue el único: ocho de los 33 fallecidos en vías interurbanas de la Región de Murcia en 2025 conducían una motocicleta, informó la Delegación del Gobierno.

La cifra supone el 24% del total de víctimas mortales registradas en ese periodo. Así las cosas, y "para concienciar y sensibilizar sobre comportamientos de riesgo", la jefatura Provincial de Tráfico ha puesto en marcha una campaña específica de control y vigilancia de motocicletas que empezó este lunes, día 11, y se extenderá hasta el próximo domingo, 17 de mayo.

En concreto, "más de 230 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlarán cerca de 1.100 motocicletas, con especial atención al consumo de alcohol y drogas, exceso de velocidad, adelantamientos antirreglamentarios, no uso del casco, o documentación del vehículo y del conductor", destacan desde Tráfico.

Este organismo pone el acento en que "España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de mortalidad en motociclistas sobre el total de víctimas mortales en carretera: un 23%, frente a la media comunitaria del 16%, según datos de 2022". También uno de los países donde más uso se hace de la motocicleta, junto con Grecia, Italia y Francia.

Perfil del motorista en la Región de Murcia

En total, los motoristas muertos fueron ocho, "lo que representa el 57% del total de personas usuarias vulnerables y el 24% en relación con el total de víctimas mortales", especifican desde la Delegación, al tiempo que destacan que el cien por cien eran varones y conductores, no iban de paquete.

La edad media del fallecido en motocicleta fue de 54 años, el 63% perdió la vida en fin de semana y el 75% en horario diurno. El 100% falleció en una motocicleta de cilindrada mayor de 125cc, continúan desde el citado organismo estatal.

Más datos: el 88% falleció en una vía convencional y el 63% se estrelló después de salirse de la carretera. "El factor concurrente de los siniestros es diverso", apunta la Delegación, que enumera al respecto: "Velocidad inadecuada, conducción distraída, no respetar prioridad, alcohol o drogas".

En este sentido, la mitad de los muertos dieron positivo en drogas o en alcohol. Se sabe esto tras ser sometidos los cadáveres a un análisis en el instituto de Medicina Legal, donde son llevados los restos mortales para practicar las autopsias.

Hace tres semanas, un motorista de 61 años perdía la vida tras un accidente de tráfico ocurrido en la calle Sebastián Feringán de Cartagena, a la altura del Hospital Perpetuo Socorro. Se estrelló contra un coche. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto salió despedido varios metros.