Un coche cae a un terraplén en Lorca y sus cuatro ocupantes quedan heridos

Cuatro personas han resultado heridas esta pasada madrugada en la A-7 sentido Andalucía, a la altura de la pedanía lorquina de La Hoya. En torno a las tres de la de madrugada, varias llamadas al 1-1-2 avisaban de un vehículo que se había salido de la vía, cayendo en una cuneta o terraplén. Los alertantes indicaban además que una de las personas ocupantes no podía salir del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de:

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Guardia Civil de Tráfico.

Mantenimiento de carreteras.

Los bomberos rescataron a una de las personas accidentadas que había quedado atrapada en el interior del vehículo, colaborando posteriormente con los sanitarios y realizando labores de prevención y limpieza en la zona.

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Por su parte, el personal sanitario del 061 atendió a cuatro personas heridas, con edades comprendidas entre los 36 y 51 años, que fueron trasladadas al Hospital Rafael Méndez de Lorca para recibir asistencia sanitaria.