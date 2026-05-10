Accidente
Un coche cae a un terraplén en Lorca y sus cuatro ocupantes quedan heridos
Una de las personas accidentadas había quedado atrapada en el interior del vehículo
Cuatro personas han resultado heridas esta pasada madrugada en la A-7 sentido Andalucía, a la altura de la pedanía lorquina de La Hoya. En torno a las tres de la de madrugada, varias llamadas al 1-1-2 avisaban de un vehículo que se había salido de la vía, cayendo en una cuneta o terraplén. Los alertantes indicaban además que una de las personas ocupantes no podía salir del vehículo.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de:
- Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.
- Dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
- Guardia Civil de Tráfico.
- Mantenimiento de carreteras.
Los bomberos rescataron a una de las personas accidentadas que había quedado atrapada en el interior del vehículo, colaborando posteriormente con los sanitarios y realizando labores de prevención y limpieza en la zona.
Por su parte, el personal sanitario del 061 atendió a cuatro personas heridas, con edades comprendidas entre los 36 y 51 años, que fueron trasladadas al Hospital Rafael Méndez de Lorca para recibir asistencia sanitaria.
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo
- El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable
- Temor ante las oposiciones de Educación en la Región: algunos tribunales superan ya los 75 aspirantes
- Alarma al incendiarse un avión al aterrizar en el aeropuerto de Corvera: 'Salían llamas y humo del morro
- Las tormentas vuelven a descargar con granizo en el Campo de Cartagena
- El Ministerio pone fecha al inicio de las expropiaciones para construir el primer tramo del Arco Norte de Murcia
- Liga Endesa: UCAM Murcia - Bàsquet Girona, en directo
- Un nuevo embalse de seguridad de 250.000 m3 garantizará el abastecimiento de 12 municipios de la Región