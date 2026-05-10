Atrae a un menor de 12 años a su almacén de Torre Pacheco con la excusa de darle galletas y abusa de él sexualmente

Un hombre nacido hace 60 años ha sido condenado a penas que suman dos años y seis meses de cárcel por ser autor de un delito de agresión sexual cometido contra un menor y por otro de exhibicionismo y provocación sexual ante otro. Ambos episodios tuvieron lugar en la localidad de Torre Pacheco en el verano de 2023.

El individuo, extranjero y «con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia», según precisa la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, se ganó la confianza de dos menores, uno de 12 años y otro de 15, con dádivas.

En concreto, les ofrecía conectarse a su red de wifi, les compraba helados y les pagaba «pequeñas cantidades de dinero por ayudarle en el almacén donde él trabajaba con la venta de productos de segunda mano en la localidad», detalla la resolución. Se da la circunstancia de que este negocio se hallaba a escasos metros de distancia del domicilio de ambos menores.

El hombre, de 60 años, es condenado a dos años y seis meses de cárcel, aunque no entrará en prisión

En una ocasión, apunta el documento judicial, al que ha tenido acceso este diario, el sujeto «le dijo al menor de 12 años que fuera a su almacén para coger galletas y, estando a solas con él, le realizó tocamientos, pasando la mano por la espalda, hasta bajar a las nalgas y la entrepierna y genitales».

El adulto, destaca el relato de hechos probados de la sentencia, hizo al niño «un gesto para que le tocara sus partes», pero el pequeño no llegó a hacerlo.

Al otro adolescente, al de 15 años, empezó a mandarle de madrugada mensajes de WhatsApp «en los que le pedía, de manera insistente, que fuera a su domicilio», concreta la sentencia, que apunta que a las cuatro menos veinte de la mañana el hombre envió al menor una foto de sus genitales.

Orden de alejamiento de ambos

Ambas víctimas contaron lo sucedido y, dos días después del episodio de la foto de sus partes, el Juzgado de San Javier dictaba una orden de alejamiento: el sujeto tenía prohibido comunicarse con los menores por medio alguno.

El juicio se fijó para el presente 2026, aunque no se celebró como tal: se quedó en conformidad. El procesado reconoció en la sala (en los juzgados de Cartagena) lo que había hecho a los chicos y era condenado a dos años de prisión por el delito de agresión sexual y a seis meses más por el de exhibicionismo y provocación.

Al niño del que abusó ha de darle 3.000 euros, en concepto de daños morales, y al que le mandó la fotografía de sus genitales ha de entregarle otros mil.

El sexagenario no entra en la cárcel con la condición de que no puede cometer delito alguno durante un lustro. Además, tendrá que llevar a cabo trabajos en beneficio de la comunidad durante tres meses y abonar la responsabilidad civil a la que ha sido condenado (en plazos, 50 euros cada mes). También tendrá que abonar las costas del proceso. La sentencia es firme.