Sospechan que la víctima del tiroteo de Sangonera la Verde conocía a su atacante: la Guardia Civil estrecha el cerco sobre el pistolero

La Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar, localizar y detener, por homicidio en grado de tentativa, al pistolero que disparó a un joven de 18 años en el cuello en Sangonera la Verde este viernes por la mañana, confirman desde el Cuerpo.

A fin de conseguirlo y estrechar el cerco sobre el sospechoso, los profesionales de la unidad especializada en investigación de este tipo de delitos prevén visionar numerosas imágenes de cámaras de seguridad que haya repartidas por el pueblo: alguna de ellas, previsiblemente, habría captado al sujeto.

Los hechos tuvieron lugar sobre las siete de la mañana, en la calle Júpiter de Sangonera. Fueron algunos de los vecinos, testigos de lo sucedido, los que dieron la voz de alarma, al escuchar gritos y un disparo. A la llegada de los efectivos policiales, hallaron en el lugar a un chico de origen marroquí malherido, con un tiro en el cuello y otro en el hombro.

Huyó antes de que llegase la Policía

La calle Júpiter es una vía estrecha, ubicada en el casco urbano de la pedanía. El suceso, comunicaron los testigos, aconteció al final de la calle, a la altura de una vivienda antigua de planta baja. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia y del Instituto Armado, así como sanitarios en una ambulancia.

A su llegada, los servicios de emergencias encontraron al joven herido, aunque el pistolero ya había escapado. Los sanitarios procedieron a asistirlo primero in situ y luego a su traslado al Virgen de la Arrixaca, el hospital más próximo. Ingresó en estado grave, según detallaron fuentes policiales.

Un ajuste de cuentas

En cuanto al origen de los hechos, fuentes cercanas al caso apuntaron que no se descarta, por el modus operandi, que se trate de un ajuste de cuentas: que se produjese una discusión entre el joven de 18 años y su oponente, en el transcurso de la cual este rival acabase disparando el arma. La pistola se la llevó el sospechoso con él cuando escapó.

Los investigadores esperan que la declaración de la víctima, cuando se recupere de las graves heridas, arroje luz sobre lo que pasó. Dado que sospechan que el chico afectado conocía a su atacante, confirmar este extremo sería clave a la hora de capturar al pistolero.

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Lo acontecido causó alarma en los vecinos de un pueblo que no está acostumbrado a que "la gente vaya pegando tiros por ahí", como comentaban paisanos en un bar, horas después del suceso. Las pesquisas están abiertas y la Benemérita espera dar con el responsable cuanto antes, para ponerlo a disposición de la Justicia.