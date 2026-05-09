Condenado por clavar un cuchillo en el cuello a un hombre en Torre Pacheco porque se negó a darle crack para fumar

Un hombre ha sido condenado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, por clavar un cuchillo en el cuello a un hombre en el municipio de Torre Pacheco porque se negó a darle cocaína base para fumar, la sustancia conocida como crack.

El encausado, nacido hace 33 años en Guinea, reconoció lo que hizo y pactó una pena de tres años y medio de cárcel como autor de un delito de lesiones con medio peligroso. No podrá acercarse a menos de 500 metros de su víctima durante ocho años y seis meses.

El suceso tuvo lugar en febrero de 2025. Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, ocurrió en una calle del pueblo, cuando el agresor se acercó a su víctima y le pidió que le dejase "una pipa para fumar, a lo este accede; acto seguido, le pidió también cocaína base para fumar, a lo que se niega".

Un cuchillo de 11 centímetros

Fue entonces cuando, prosigue la resolución, se inicia una pelea durante la cual "el procesado, haciendo uso de un cuchillo de unos 11 centímetros con mango de color negro, comienza un forcejeo con su víctima, esgrimiendo el cuchillo en varias ocasiones, alcanzándole en una de ellas y clavándoselo en el lado izquierdo del cuello".

El asunto se saldó con un pacto. La defensa del acusado mostró su conformidad con la calificación expuesta por la Fiscalía, conformidad que fue ratificada por sujeto, presente en la vista oral. Se anticipó oralmente el fallo y, dado que las partes expresaron su decisión de no recurrir, fue declarado firme.

El encausado no tendrá que indemnizar a su víctima con cantidad económica alguna porque, según consta en el documento judicial, el afectado (que, a día de hoy, continúa con secuelas) no reclamó indemnización.

Cabe recordar que se denomina crack a una forma de coca procesada para ser fumada, caracterizada por ser extremadamente adictiva. Se obtiene en laboratorios caseros, mezclando clorhidrato de cocaína con agua y bicarbonato de sodio o amoníaco, lo que forma pequeños cristales o 'piedras' que crepitan al calentarse: por eso se le empezó a llamar 'crack'.

Precisamente a finales de 2025 la Guardia Civil desarrollaba en Torre Pacheco la operación ‘Kusuyi’, en la que cayó un grupo delictivo que dirigía el punto de venta de droga más activo del municipio. La presunta cabecilla del garito era una mujer, que tenía a sus órdenes, supuestamente, a su esposo y al hijo de ambos: él era, supuestamente, un experto cocinero de crack.