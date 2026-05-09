Alarma por el incendio de un avión al aterrizar en el aeropuerto de Corvera

El incendio de un avión al poco de aterrizar en el aeropuerto de Corvera, en Murcia, hacía saltar las alarmas este sábado por la mañana. El origen, según se investiga, estuvo en la zona del pararabrisas delantero de la aeronave de Ryanair, que apenas llevaba 20 minutos en la pista, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las doce menos cinco del mediodía de este sábado. El avión, que se encontraba todavía en pista y del cual habían bajado ya los pasajeros, no se calcinó del todo: la rápida intervención de los bomberos del aeropuerto evitó una tragedia.

"Empezó a echar humo"

"A los 20 o 30 minutos de estar estacionado, ha empezado a echar humo en la zona del parabrisas delantero, en el morro del avión", apuntaron las mismas fuentes. El incendio fue controlado rápidamente por los profesionales antiincendios que están destinados en el aeródromo, que continuaron enfriando la nave, para corroborar la procedencia.

Podría haber sido una tragedia, pero se quedó en un susto. Dado que no se registraron daños personales, no fue necesario movilizar al aeropuerto murciano a ninguna ambulancia con sanitarios. En el momento de desatarse el problema, los viajeros ya se hallaban en la terminal.

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(Noticia en desarrollo)