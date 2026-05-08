Un tiroteo en Sangonera la Verde deja a un hombre herido grave

Un tiroteo a primera hora de la mañana de este viernes en el municipio de Murcia se saldaba con un hombre herido de gravedad, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las siete de la mañana, en la calle Júpiter de la población de Sangonera la Verde. Fueron algunos de los vecinos, testigos de lo sucedido, los que dieron la voz de alarma, al escuchar gritos y un disparo.

A la llegada de los efectivos policiales, hallaron en el lugar a un varón con heridas de arma blanca, las cuales se localizaban en la zona del cuello y del hombro. Precisaba de asistencia médica urgente.

Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, para atender al herido in situ y proceder a su traslado al Virgen de la Arrixaca, el hospital más próximo. Ingresó en estado grave.

El caso es competencia de la Guardia Civil, cuerpo encargado de asumir la investigación. No ha trascendido si se han practicado arrestos relacionados con el asunto.

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Al escenario también se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, que continúan en el lugar para tratar de dilucidar qué pasó. Lo hacen junto a los especialistas de la Benemérita, dado que, según subrayan desde el cuerpo municipal, es el Instituto Armado el que llevará las pesquisas, aunque los profesionales policiales locales también trabajen in situ.