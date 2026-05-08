Sucesos
Rompe una máquina expendedora en una gasolinera de Murcia y acaba detenido
Los daños superan los 1.000 euros y el arrestado, con antecedentes por hechos similares, ya ha pasado a disposición judicial
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendido cuando, supuestamente, intentaba fracturar una máquina expendedora situada en una gasolinera de la ciudad.
La intervención se produjo después de que la Sala CIMACC 091 alertara a varias patrullas de que un varón se encontraba golpeando una máquina expendedora en una estación de servicio. Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el lugar y, a su llegada, observaron a un hombre que emprendió la huida al percatarse de la presencia policial.
El sospechoso fue interceptado a escasos metros, identificado y sometido a un cacheo de seguridad. Posteriormente, los agentes inspeccionaron la zona y comprobaron que la máquina expendedora, destinada a la venta de productos de alimentación, presentaba daños en la cerradura y en el teclado.
Junto a la máquina, los policías localizaron un ladrillo, una roca de grandes dimensiones y una barra de hierro, elementos que habrían sido utilizados presuntamente para causar los desperfectos. El propietario valoró los daños ocasionados en más de 1.000 euros.
Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del varón por su presunta implicación en un robo con fuerza. El arrestado, al que le constan antecedentes policiales por hechos similares, fue finalmente puesto a disposición de la autoridad judicial.
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