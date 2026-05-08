Investigación
Mata a su madre y arroja el cadáver a un vertedero en Fuerteventura
La Guardia Civil detiene a un hombre por acabar con la vida de Katty O., una mujer de 55 años que fue vista por última vez este lunes
Benyara Machimea
La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre por acabar con la vida de su madre y arrojar el cadáver al vertedero de Zurita, en Fuerteventura. Se trata de Katty O., una mujer de 55 años y nacionalidad belga que las autoridades buscaban desde este lunes después de que las personas de su entorno reportasen la desaparición.
La víctima fue vista por última vez en la localidad de Corralejo. A partir de ese momento, se activó un intenso dispositivo para intentar localizarla o para dar con pistas sobre su paradero.
Este miércoles, los agentes acotaron la zona al albergar sospechas de que los restos mortales de la mujer podían hallarse escondidos en el terreno. Y las sospechas se vieron finalmente confirmadas, cuando apareció parte del cuerpo desmembrado.
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