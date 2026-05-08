El fuerte olor a cannabis delata una plantación en pleno centro de La Aljorra

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Cartagena han desmantelado un invernadero clandestino de marihuana instalado en un almacén situado en La Aljorra, en el término municipal de Cartagena, en el marco de la operación ‘Lembe’.

La investigación se ha saldado con la detención de un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de estupefacientes, y de un delito de defraudación de fluido eléctrico. Durante la actuación, los agentes se incautaron de 336 plantas de cannabis sativa, 41 focos halógenos, nueve aparatos de aire acondicionado y diverso material utilizado para el cultivo interior.

La operación se enmarca en el Plan de prevención de drogas y comenzó cuando el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Cartagena seguía la pista de un posible punto de cultivo de marihuana. La colaboración con la Policía Local permitió avanzar en las pesquisas después de que tanto la Guardia Civil como el equipo GOESC detectaran una nave utilizada como almacén, ubicada en pleno centro de La Aljorra, de la que emanaba un fuerte olor a cannabis.

Tras recabar distintos indicios, los investigadores analizaron el consumo eléctrico en la zona y constataron un gasto desorbitado que no figuraba registrado por la compañía suministradora. Las vigilancias policiales posteriores permitieron comprobar, además, el funcionamiento ininterrumpido, tanto de día como de noche, de maquinaria industrial en el interior del inmueble.

Con estos datos, la investigación fue puesta en conocimiento de la autoridad judicial, que autorizó la entrada y registro en la nave. Durante la inspección, los agentes localizaron en la primera planta numerosos equipos de ventilación y maquinaria, mientras que en el sótano, protegido tras una puerta blindada, hallaron la plantación de cannabis.

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El cultivo ilegal se encontraba a escasos metros de viviendas, del centro de salud y de la zona comercial de la diputación cartagenera de La Aljorra, lo que añade relevancia a la actuación policial desarrollada de forma conjunta por ambos cuerpos.