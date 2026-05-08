Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio viviendaMaría GuerreroPlanes fin de semanaTormenta Los AlcázaresMuere Mercedes BarbaEstación autobús Cartagena
instagramlinkedin

Asesinato

Dos detenidos por un homicidio en Zaragoza

Los presuntos autores tenían la intención de huir a su país de origen

Dos detenidos por un homicidio en La Almunia

Dos detenidos por un homicidio en La Almunia

GUARDIA CIVIL

Redacción

Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de homicidio ocurrido en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). La investigación se inició a última hora del martes 5 de mayo, tras tener conocimiento de un supuesto hecho delictivo por el que podría estar en riesgo la vida de una persona.

Desde ese momento la Guardia Civil de Zaragoza puso en marcha un dispositivo policial para verificar dichas informaciones. Fruto de este operativo, en la mañana de hoy los investigadores han localizado y detenido, en la estación de autobuses de Zaragoza capital, a dos personas sospechosas de la autoría del hecho delictivo, los cuales tenían la intención de huir a su país de origen, Rumanía.

Poco después de las detenciones, el dispositivo de búsqueda de la persona que podría estar en peligro, y que durante el día de hoy había sido reforzado con perros de búsqueda de restos cadavéricos desplazados desde Madrid, ha permitido localizar el cuerpo sin vida de un varón en un paraje ubicado en el término municipal de La Almunia de Doña.

Noticias relacionadas

Dicho lugar se encuentra próximo al supuesto lugar de ocurrencia de los hechos. Los sospechosos, un hombre y una mujer, de 33 y 37 años respectivamente, han sido detenidos por un supuesto delito de homicidio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tormenta descarga con fuerza en la costa de la Región: Una tromba de agua deja 125 litros y una manga marina en Los Alcázares
  2. Fallece la exgerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba, tras sufrir un atropello en Caravaca
  3. Roberto Brasero avisa de que el peor día de lluvia en la Región de Murcia aún está por llegar
  4. El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras de Murcia tras la nueva ordenanza vial
  5. La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias: pueden caer hasta 30 litros en una hora
  6. Las seis autovías y carreteras regionales con más tráfico y por las que pasan más de 145.000 vehículos a diario
  7. Fiestas de San Isidro, Salón del Manga y concentración motera, entre los planes para este fin de semana en la Región de Murcia
  8. El Estado se queda el hangar del Carmolí y frustra el centro ambiental previsto en el Mar Menor

Murcia abre sus museos del 12 al 23 de mayo con un centenar de actividades gratuitas por el Día Internacional de los Museos

Murcia abre sus museos del 12 al 23 de mayo con un centenar de actividades gratuitas por el Día Internacional de los Museos

Las lluvias impulsan la recuperación del campo murciano y llenan de optimismo al secano

Las lluvias impulsan la recuperación del campo murciano y llenan de optimismo al secano

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

El PSOE denuncia que la Región solo ha reprogramado 5 millones de fondos europeos para vivienda

El PSOE denuncia que la Región solo ha reprogramado 5 millones de fondos europeos para vivienda

Murcia lidera el crecimiento industrial en España con una subida del 11,7%

Murcia lidera el crecimiento industrial en España con una subida del 11,7%

Operación Abisal de la Guardia Civil en el Atlántico canario, la mayor incautación de cocaína en un solo golpe policial.

Los ayuntamientos pueden multar a los tutores de perros que ladren en horario de descanso: esto dice la ley en España

Los ayuntamientos pueden multar a los tutores de perros que ladren en horario de descanso: esto dice la ley en España
Tracking Pixel Contents