Coches de lujo, lingotes de oro y chalets: 24 detenidos en la Región por defraudar ayudas públicas a pymes y autónomos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 24 personas como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada a defraudar ayudas públicas destinadas a pymes y autónomos. La red habría utilizado decenas de sociedades instrumentales para simular actividad económica y acceder de forma ilícita a financiación pública.

Más de 1,5 millones en ayudas públicas

La investigación comenzó en abril de 2025 tras la denuncia presentada por uno de los entes públicos perjudicados. Las pesquisas han permitido constatar que el entramado habría obtenido más de 1,5 millones de euros mediante la concesión fraudulenta de créditos dirigidos al tejido empresarial.

Para lograrlo, los investigados creaban o adquirían sociedades limitadas, situaban al frente de ellas a personas interpuestas y utilizaban documentación falsa para acceder a las ayudas.

57 sociedades utilizadas para el fraude

Los agentes han acreditado el uso de 57 sociedades instrumentales para solicitar y obtener financiación pública. Una vez recibidos los fondos, los investigados simulaban actividad económica mediante facturas emitidas entre empresas del propio grupo, generando así una apariencia de elevado volumen de negocio sin actividad real.

Cuando vencía el plazo de devolución de los créditos, las sociedades eran declaradas en concurso de acreedores

Cuando vencía el plazo de devolución de los créditos, las sociedades eran declaradas en concurso de acreedores, lo que derivaba en su quiebra e insolvencia y evitaba la devolución del dinero recibido.

Una estructura piramidal y 234 cuentas bancarias

La organización mantenía una estructura piramidal con un reparto definido de funciones. En la cúspide se encontraban cuatro personas (un matrimonio y dos varones) que, según la investigación, controlaban las empresas y las operaciones de blanqueo de capitales, entre ellas la compra de inmuebles en España y en el extranjero.

Durante las pesquisas, los agentes analizaron los movimientos bancarios de las sociedades y de sus titulares, logrando identificar hasta 234 cuentas bancarias vinculadas a la trama.

Otra parte de la organización se encargaba de figurar como testaferros en las empresas y cuentas bancarias, así como de remitir la documentación falsa necesaria para obtener los créditos o participar posteriormente en el blanqueo del dinero.

Lujo, viajes e inmuebles

La investigación ha permitido determinar que los principales investigados destinaban parte de los fondos obtenidos a mantener un elevado nivel de vida, que exhibían además en redes sociales. Entre los gastos detectados figuran viajes, más de 400.000 euros en alquiler de vehículos de lujo, la adquisición de inmuebles y el traslado de capital al extranjero.

Los agentes constataron también el desvío de más de 600.000 euros para la compra de un chalet en Murcia y de unos 430.000 euros para adquirir apartamentos en República Dominicana.

Registros en Murcia y bloqueo de bienes

En el marco de la operación se practicaron tres entradas y registros en la provincia de Murcia, donde fueron intervenidos cinco vehículos, siete lingotes de oro valorados en más de 18.200 euros, seis teléfonos móviles, un ordenador, tres relojes de alta gama y más de 13.200 euros en efectivo.

Además, la Policía Nacional ha bloqueado 112 cuentas bancarias y una vivienda unifamiliar.

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24 detenidos

El dispositivo policial culminó el pasado 28 de abril con la detención simultánea de 24 personas, que fueron puestas a disposición judicial como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.