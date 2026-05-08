La acusación ve indicios para condenar a Chulín por el crimen del Bolas en San Javier

La Fiscalía y la acusación particular creen que, aunque no hay pruebas directas, existen indicios suficientes para condenar a Jesús Ángel M. J., Chulín, a quien se juzga desde este viernes, acusado de asesinar y desmembrar en febrero de 2015 a Javier R.H., el Bolas, en San Javier.

El abogado defensor ha asegurado en esta primera sesión que demostrará su inocencia, mientras que el fiscal, que reclama 15 años y cinco meses de cárcel, ha recalcado que existen una decena de indicios que conducen de forma indubitada a que Jesús Ángel acabó con la vida de la víctima al dispararle dos tiros en la finca de aquel.

Entre ellos, ha destacado que los posicionamientos de los teléfonos de ambos demuestran que el día de los hechos coincidieron en la finca en la que se produjo el crimen, que fue descubierto ocho días después, cuando el cadáver del Bolas fue encontrado en el maletero de su coche, estacionado en el aparcamiento del Hospital de Los Arcos, en San Javier.

También ha considerado como otros indicios que ambos se dedicaban al tráfico de drogas y que el acusado sentía animadversión hacia el fallecido porque le presionaba de forma reiterada para que le pagara una deuda.

Además, ha explicado, los orificios de bala que la víctima presentaba en la cabeza eran compatibles con el arma de fuego que el procesado solía utilizar en un club de tiro de Cartagena.

La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, reclama 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y ha pedido que se haga Justicia frente a unos hechos cometidos “con gran crudeza”.

La defensa, que en sus conclusiones provisionales pide la absolución, aunque de forma subsidiaria deja abierta la puerta a la aplicación de eximente o atenuantes por drogadicción, en caso de ser hallado culpable, ha dicho que las pruebas que se practicarán en el juicio demostrarán la inocencia de su defendido.

Así, ha indicado, los indicios señalados por las acusaciones son solo “malas interpretaciones”, y ha añadido que aunque la Policía tenía abiertas diez líneas de investigación, las cerró tras recibir una llamada anónima que apuntaba a Jesús Ángel como autor del crimen.

Ha destacado como una prueba más de su inocencia que el juez que investigaba los hechos ordenó su puesta en libertad tras varios meses en prisión ante la falta de indicios, decisión que adoptó de oficio, sin que nadie se lo pidiera.

Al mismo tiempo, se ha quejado de que durante la instrucción se le denegó la práctica de unas pruebas que había pedido y que consideraba necesarias para el esclarecimiento de los hechos, para añadir que estaba convencido de que los autores del asesinato no fueron españoles.

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La vista oral, que se desarrolla en la Sección Quinta de la Audiencia, con sede en Cartagena, continuará este lunes con la declaración de una veintena de testigos, entre los que figuran varios familiares de la víctima, mientras que el acusado lo hará el 14 de mayo.