Una vivienda del casco antiguo de Calasparra escondía un invernadero de marihuana

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Calasparra han desmantelado un invernadero clandestino de marihuana instalado en una vivienda del casco antiguo del municipio, donde se han intervenido 91 plantas de cannabis sativa.

La operación se ha saldado, por el momento, con la detención de una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de droga, y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La vivienda estaba situado en el casco antiguo del municipio / Guardia Civil

La investigación se enmarca en el Plan de prevención de drogas y se inició tras las sospechas de que un inmueble de la localidad podía estar siendo utilizado como punto de cultivo de marihuana. Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, permitieron localizar una vivienda conectada de forma fraudulenta al tendido eléctrico.

Los agentes localizaron habitaciones llenas de plantas y sistemas de ventilación, iluminación y refrigeración

Tras varios dispositivos de vigilancia, los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, que autorizó la entrada y registro en el inmueble.

Durante la inspección, los investigadores comprobaron que la primera planta de la vivienda era utilizada como domicilio, mientras que la segunda había sido acondicionada como invernadero interior. En esa zona hallaron varias habitaciones llenas de plantas de marihuana, además de sistemas de iluminación artificial, ventilación y extracción de aire.

En la terraza también fueron localizados varios aparatos de aire acondicionado, instalados presuntamente para refrigerar el cultivo y mantener las condiciones necesarias para el crecimiento de las plantas.

La actuación ha permitido erradicar un punto de cultivo y elaboración de marihuana en pleno casco urbano, un tipo de instalación que, además del impacto asociado al tráfico de drogas, supone un riesgo para la convivencia vecinal por las conexiones eléctricas ilegales, el elevado consumo energético y el peligro de sobrecargas o incendios.

Noticias relacionadas

La persona detenida y los efectos intervenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial.