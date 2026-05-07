Sucesos
Revienta las ventanillas de 19 coches en Alcantarilla y acaba detenido en Barcelona
La Policía Nacional lo localizó en Martorell tras identificarlo como presunto autor de una oleada de robos en cuatro garajes comunitarios
La Policía Nacional ha detenido en Martorell, Barcelona, al presunto responsable de causar daños y robar en el interior de 19 vehículos estacionados en cuatro garajes comunitarios de Alcantarilla.
La investigación se inició tras las denuncias presentadas por los propietarios de los vehículos en dependencias de la Policía Nacional de Alcantarilla. Según relataron, las ventanillas habían sido fracturadas con algún objeto contundente para acceder al interior de los coches, de donde en algunos casos fueron sustraídas diversas pertenencias.
Las pesquisas policiales y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de los garajes permitieron identificar a un varón como posible autor de los hechos. Los agentes comprobaron, además, que esta persona había sido detenida dos días antes tras ser sorprendida ‘in fraganti’ en el interior de un vehículo que no era de su propiedad.
Una vez identificado plenamente, la Policía Nacional emitió una orden de búsqueda y detención que permitió localizarlo en la localidad barcelonesa de Martorell. Allí fue arrestado como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza.
Tras su detención, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares correspondientes.
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