Sucesos
Rescatan a una adolescente tras caer al falso techo de una piscina municipal en Cartagena
La joven accedió a una zona técnica restringida de la instalación y fue auxiliada por Bomberos y Policía Local
Bomberos y Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena intervinieron en la tarde de ayer tras recibir un aviso en la piscina climatizada situada en la calle Wssell de Guimbarda, donde una adolescente había quedado suspendida sobre el falso techo del inmueble.
Según las primeras informaciones, la joven accedió por sus propios medios desde la terraza a una zona técnica de la instalación tras saltar, por causas que se desconocen, un vallado que separaba la claraboya del resto de la azotea. Al transitar por esa zona, cayó sobre una placa del falso techo, que cedió parcialmente.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Policía Local y servicios sanitarios. La menor fue rescatada sin que hubiera que lamentar heridos ni daños personales.
Lymyser, empresa concesionaria encargada de la gestión de la instalación municipal, explicó que la usuaria accedió "de forma inadvertida a una zona técnica debidamente restringida y señalizada por motivos de seguridad". La compañía añadió que, al pasar por un área no habilitada para el tránsito de personas, "se produjo un pequeño hundimiento en una placa de falso techo".
Desde la concesionaria señalaron además que el centro continuó funcionando con normalidad y que los servicios de mantenimiento revisaron de inmediato la zona afectada.
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