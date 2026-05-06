Ordenan repetir el juicio contra el socorrista del complejo de La Manga donde se ahogó una niña de 3 años: "La pequeña estaba luchando y él ni siquiera se fijó"

"Fueron muchos los minutos que el expedientado tuvo delante de él, primero luchando por no ahogarse, luego ya en el fondo del agua ahogándose, a la niña". Así se expresa la Seción Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia en la resolución en la que ordena repetir el juicio contra el socorrista del complejo de La Manga donde se ahogó una menor de 3 años en 2023.

El Juzgado de Menores Nº 1 de Murcia ya absolvió al socorrista, de 16 años en el momento de los hechos, pero los padres de la fallecida recurrieron a la Audiencia Provincial y este tribunal, tras analizar los indicios y, sobre todo, ver las imágenes de las cámaras de seguridad, estableció que se ha de celebrar una nueva vista oral.

"No hay obstáculo alguno a la visión" del procesado respecto a la pequeña, evidenciaron las grabaciones de las cámaras de seguridad

"Al ser el socorrista, es, por naturaleza, la persona a la que se da la confianza, y la responsabilidad, de estar muy atento al posible auxilio que pudieren necesitar otros bañistas, especialmente una niña de tan corta edad que tanto tiempo tuvo delante luchando contra un ahogamiento del que no pudo escapar, y en la que ni siquiera se fijó", subraya la Audiencia.

El deceso tuvo lugar sobre las cinco y media de la tarde, en una piscina ubicada en la urbanización Collados Beach, en el kilómetro 18 de La Manga, donde la menor estaba con sus padres y su hermana. La pequeña accedió a una zona de la piscina donde no había pie. Y se ahogó.

Dando un masaje a una chica

El visionado de las grabaciones demostró que "no hay obstáculo alguno a la visión del socorrista respecto a la niña" desde que la misma se mete en el agua. Sin embargo, el adolescente se encontraba todo el tiempo, muestran las citadas imágenes, hablando con una chica, que se sentó en su silla y a la que incluso dio un masaje en los hombros.

La víctima, mientras tanto, tal y como se ve en las cámaras, "empieza a manifestar síntomas de necesitar urgente auxilio, pues su cabeza sale ligeramente del agua, para volver a meterse dentro de ella (no como el que bucea, sino como el que no puede mantener su flotabilidad), con claros movimientos de sus brazos tratando de mantenerse a flote", subraya el tribunal.

Se trata de "aspavientos repetidos durante largos segundos, a la par que su cabeza, cada vez con más frecuencia, estaba casi del todo hundida en el agua, imposibilitando su correcta respiración. Y esa situación se mantiene, mientras poco a poco la cabeza de la niña está más dentro del agua que siquiera parcialmente fuera", prosigue el documento judicial.

La Audiencia se fija en "los braceos de la niña, en su intento de evitar su ahogamiento" y precisa que, cuando la interlocutora del socorrista se marcha, la pequeña "tiene su cabeza casi del todo debajo del agua, y se muestra inerme, ya casi inmóvil por el ahogamiento".

"Podía verla perfectamente"

Esta realidad se da "con el socorrista en todo momento pudiendo verla perfectamente, sin nadie especialmente cerca alrededor que pueda hacer su silueta confusa para el expedientado, y éste siguiendo de pie junto a la silla, con la niña a escasos metros enfrente de él, pero sin prestarle atención", remarca la resolución judicial.

Las cámaras grabarán cómo, un minuto después, la menor "ya por completo, para no volver a salir del agua durante largos minutos hasta que es sacada del fondo de ese lugar de la piscina por otro bañista". La pequeña fue llevada al Santa Lucía, aunque, lamentablemente, no logró sobreponerse y murió.

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Dado que las cámaras grabaron la secuencia, y el socorrista no se lanzó a la piscina a sacar a la niña, entiende la Audiencia que "la interpretación que ha hecho el juzgador de Menores de esta visualización, y que describe en su sentencia, no es acorde a la lógica hermenéutica", por lo que anula la sentencia de este órgano y ordena que se celebre otro juicio.