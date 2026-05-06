Una niña de 8 años, herida grave tras ser atropellada a las puertas de un colegio en Beniel

Una niña de 8 años ha resultado herida grave este miércoles tras ser atropellada junto a la puerta del Colegio Antonio Monzón, en Beniel, según ha informado un portavoz del 112.

El accidente se produjo a las 9:05 horas, coincidiendo con la entrada al centro escolar, según los datos facilitados por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, que atendieron a la menor en el mismo punto del suceso antes de trasladarla al hospital Virgen de la Arrixaca, donde será sometida a una evaluación más completa de sus lesiones. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado de salud.

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Los servicios sanitarios del 061 también asistieron a la conductora del vehículo implicado, que sufrió una crisis de ansiedad tras el atropello.