Sucesos
Continúa la búsqueda del hombre desaparecido tras el incendio de una casa en Mazarrón
Los bomberos no localizaron al vecino entre los escombros de la vivienda de La Atalaya y la Policía Local rastrea ahora los alrededores
EFE
La búsqueda del hombre de Mazarrón de 56 años que ayer se intentó localizar, sin éxito, entre los escombros de la casa incendiada en la pedanía de la Atalaya de Mazarrón, continúa este miércoles por la zona, según ha informado un portavoz del 112.
El desaparecido, Ramón F.A., de 1,65 metros de altura, pesa 70kilos, es de constitución delgada y vestía pantalón y chaqueta de chandal color gris y calzado deportivo negro, se dijo en un primer momento que pudiera estar en la casa incendiada, si bien los bomberos no lograron localizarlo entre los escombros, por lo que la policía local lo busca por los alrededores.
Las primeras noticias del incendio, a las 6:43 horas, apuntaban a que no había nadie en el interior de la casa, aunque a las 08:16 horas una persona comunicó a los bomberos que su hermano iba a dormir allí y que no respondía a sus llamadas, por lo que se solicitaron medios para el desescombro y búsqueda, que resultó infructuosa.
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha incluido su ficha, con una fotografía en la que lleva gafas y el pelo corto.
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