Policía Nacional

Cae una red de trata en Murcia: 18 mujeres liberadas en un prostíbulo de Zarandona

La Policía Nacional ha liberado a 18 mujeres explotadas sexualmente en un prostíbulo encubierto en la pedanía murciana de Zarandona. La operación se ha saldado con 16 detenidos, acusados de trata de seres humanos, prostitución, inmigración ilegal, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Las víctimas, muchas de ellas captadas mediante falsas promesas laborales, vivían hacinadas, vigiladas y bajo control, obligadas a estar disponibles las 24 horas, entregar la mitad de sus ganancias y pedir permiso para salir. En el registro se intervinieron dinero en efectivo, drogas, datáfonos, documentación y vehículos. La investigación sigue abierta para localizar a posibles nuevas víctimas.