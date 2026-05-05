Tragedia laboral en Lorquí: muere un hombre tras caer desde un tejado en una empresa del polígono El Saladar

Un hombre ha fallecido este martes tras precipitarse desde el tejado de una empresa situada en el polígono industrial El Saladar, en el municipio de Lorquí.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 09.08 horas, cuando varias personas alertaron de que el trabajador había caído desde el techo de las instalaciones y se encontraba inconsciente en una zona ubicada entre maquinaria, de difícil acceso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los bomberos lograron rescatar al accidentado, que fue atendido posteriormente por los sanitarios. Sin embargo, el personal médico solo pudo certificar su fallecimiento.

Noticias relacionadas

El suceso ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.