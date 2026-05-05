Sucesos
Un coche en llamas genera una enorme columna de humo negro y hace saltar las alarmas en Cabezo de Torres
Diez bomberos en dos camiones se movilizan al lugar, junto al campo de fútbol de la localidad, para sofocar el fuego
El incendio de un coche generaba este martes una enorme columna de humo negro y hacía saltar las alarmas en la población murciana de Cabezo de Torres, confirman fuentes de los Bomberos de Murcia.
Minutos antes de las tres y media de la tarde, saltó el aviso: había un coche ardiendo junto al campo de fútbol de la pedanía. Se precisaba del desplazamiento urgente de los Bomberos.
Al lugar se movilizaron dos vehículos del parque de Espinardo, con un total de diez profesionales antiincendios, así como agentes de la Policía Local de Murcia, que se centraron en cortar la calle y velar por la seguridad de los residentes en la zona.
Los bomberos sofocaron con celeridad las llamas, que afectaron al automóvil, pero afortunadamente no causaron daños personales. Podría haber sido una tragedia, pero se quedó en un susto. Los efectivos antiincendios atajaron el avance del fuego y lo controlaron rápidamente.
Hace unas semanas, el incendio de un automóvil en el casco urbano de Molina de Segura generó alarma entre vecinos y viandantes, que aseguraron haber escuchado desde sus casas "explosiones" procedentes del turismo afectado. El fuego fue atajado en poco tiempo debido al buen hacer de los bomberos (y su rapidez).
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