Desmantelan varios secaderos de marihuana habilitados en el entresuelo de edificios del Polígono de La Paz en Murcia

La Policía Nacional ha desmantelado varios secaderos de marihuana que estaban instalados "en el interior de las cámaras de aire que se encuentran en el entresuelo de edificios" del murciano Polígono de La Paz, explica el Cuerpo en una nota de prensa. Se trata de una zona de la ciudad tristemente conocida por el trapicheo de estupefacientes.

Además, "se han detenido a dos varones como responsables de uno de estos secaderos, siendo imputados como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico", detalla el comunicado. Ya están en libertad con cargos, confirman fuentes judiciales.

La operación se inició por "las quejas vecinales generadas por los continuos cortes en el suministro de la luz, los cuales suelen estar asociados a las sobrecargas fraudulentas que derivan en cortes en la red eléctrica por el abastecimiento de plantaciones ilegales de marihuana". La Policía volvió al barrio y dio con estos secaderos.

El fuerte olor permitió localizar una trampilla que daba a un habitáculo donde se intervinieron 96 macetas

En concreto, "dos de estos secaderos habían sido establecidos en el interior de las cámaras de aire que se encuentran en el entresuelo de los edificios, que habían sido habilitadas para el cultivo y secado de este tipo de plantaciones interiores de marihuana".

Plantas y cogollos en el suelo

Así, "los agentes localizaron e intervinieron en una de estas cámaras, previamente acondicionada, más de 12 kilogramos de cogollos de marihuana cuidadosamente colocados sobre telas en el suelo en su proceso final de secado", destaca la nota.

En el mismo espacio, en el edificio vecino, los agentes hallaron una plantación de marihuana con más de 290 plantas en diferentes fases de crecimiento. Así como todo el aparataje utilizado para el desarrollo y secado de estas plantaciones.

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"Una tercera cámara fue localizada en otro edificio diferente del barrio, donde el fuerte olor permitió localizar una trampilla que daba a un nuevo habitáculo, donde se intervino una plantación compuesta por 96 plantas de marihuana y 4 cajas que contenían cogollos de marihuana en su fase final de secado que arrojaron un peso de más de 13 kilogramos".