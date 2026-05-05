Buscan a una persona entre los escombros tras incendiarse una casa en Mazarrón

Los servicios de emergencia buscan a una persona entre los escombros de una vivienda incendiada a primera hora de este lunes en la pedanía de La Atalaya, en Mazarrón.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 06:43 horas, después de que varios vecinos alertaran de la presencia de llamas y humo saliendo por las ventanas de la casa. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

En un primer momento, las informaciones apuntaban a que no había nadie en el interior de la vivienda. Los bomberos lograron extinguir el incendio, aunque no pudieron evitar que el inmueble colapsara y que el tejado se viniera abajo.

La situación cambió a las 08:16 horas, cuando una persona comunicó a los bomberos que su hermano tenía previsto dormir en la vivienda y que no respondía a sus llamadas. A partir de ese momento se solicitaron medios para iniciar las labores de desescombro y búsqueda.

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Al operativo se han sumado más efectivos del CEIS procedentes de Lorca, miembros del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón y una unidad de guía canino de Protección Civil de Cartagena.