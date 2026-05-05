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Buscan a una persona entre los escombros tras incendiarse una casa en Mazarrón

El incendio se declaró a primera hora en una vivienda de La Atalaya, que colapsó tras las llamas y el derrumbe del tejado

Los bomberos lograron extinguir el incendio, aunque no pudieron evitar que el inmueble colapsara

Los bomberos lograron extinguir el incendio, aunque no pudieron evitar que el inmueble colapsara / CEIS

Joaquín Vallés

Los servicios de emergencia buscan a una persona entre los escombros de una vivienda incendiada a primera hora de este lunes en la pedanía de La Atalaya, en Mazarrón.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 06:43 horas, después de que varios vecinos alertaran de la presencia de llamas y humo saliendo por las ventanas de la casa. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

En un primer momento, las informaciones apuntaban a que no había nadie en el interior de la vivienda. Los bomberos lograron extinguir el incendio, aunque no pudieron evitar que el inmueble colapsara y que el tejado se viniera abajo.

La situación cambió a las 08:16 horas, cuando una persona comunicó a los bomberos que su hermano tenía previsto dormir en la vivienda y que no respondía a sus llamadas. A partir de ese momento se solicitaron medios para iniciar las labores de desescombro y búsqueda.

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Al operativo se han sumado más efectivos del CEIS procedentes de Lorca, miembros del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón y una unidad de guía canino de Protección Civil de Cartagena.

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