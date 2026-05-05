Emergencias
Alarma al desatarse un aparatoso incendio en el vertedero municipal de Lorca
El fuego se declaró en las instalaciones gestionadas por Limusa, situadas Barranco Hondo, a unos pocos kilómetros del centro de la ciudad
Un incendio declarado en el vertedero municipal de Lorca este martes a primera hora de la tarde hizo saltar las alarmas y dio lugar a que se crease una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, confirman fuentes policiales.
Ocurría en las instalaciones gestionadas por Limusa, en la carretera RM-C9, que conecta Lorca con Zarzadilla de Totana, concretamente en Barranco Hondo, a unos siete kilómetros del casco urbano de la Ciudad del Sol.
"El 112 comenzaba a recibir llamadas a partir de las 12.40 horas informando de que, en el referido vertedero, había muchas llamas", detallan desde Emergencias.
Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), agentes de la Policía Local, efectivos de Protección Civil y otros servicios de emergencia se movilizaron a la zona, a fin de intentar controlar y frenar las llamas y evitar que el incendio avanzase a áreas colindantes.
Además, se movilizó el helicóptero MU-020 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias "con técnico de extinción y brigada forestal helitransportada, ya que los servicios de extinción terrestres solicitaron el apoyo de medio aéreo", confirman desde Emergencias.
"Otros efectivos refrescan la vegetación colindante para evitar la propagación de las llamas", detallaron desde Protección Civil. Sobre las tres de la tarde, el incendio (que, de acuerdo con las imágenes tomadas desde el helicóptero, tenía dos focos) se dio por controlado.
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