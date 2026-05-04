Destapan un mercado de objetos robados en una nave abandonada de Murcia

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a cuatro hombres como presuntos autores de cinco delitos de hurto tras un operativo desplegado en la zona de Santiago y Zaraíche.

La investigación comenzó a raíz de varias denuncias por robo de bicicletas y patinetes eléctricos, así como por las quejas vecinales sobre el continuo trasiego de personas, consumo de drogas y problemas de convivencia en las inmediaciones de un inmueble situado en la avenida Santiago.

Los agentes localizaron una nave abandonada donde presuntamente se estaban recibiendo, guardando y vendiendo efectos robados. En un patio anexo encontraron a varias personas manipulando objetos que podrían proceder de diferentes robos.

Una nave abandonada escondía bicicletas y patinetes robados en Murcia / Policía Nacional

Durante la intervención, la Policía Nacional identificó a las personas que se encontraban en el lugar. Cinco de ellas fueron reconocidas como presuntas autoras de los robos investigados, mientras que otras 22 están siendo investigadas por su posible relación con otros hechos delictivos.

En la actuación se recuperaron varias bicicletas, patinetes eléctricos, relojes y teléfonos móviles, entre otros efectos. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar la procedencia de todos los objetos intervenidos y no descarta nuevas detenciones. "La actuación forma parte de un dispositivo continuado de refuerzo de la seguridad en la zona, impulsado en los últimos meses para atender las demandas vecinales", concluyen desde el Cuerpo.