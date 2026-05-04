Cinco detenidos tras intervenir cocaína, hachís y dinero en un narcopiso de Alcantarilla

La Policía Nacional ha detenido en Alcantarilla a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas y amenazas. La investigación permitió desactivar un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en una vivienda de la localidad.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero, durante un servicio preventivo de Seguridad Ciudadana. Una patrulla observó de madrugada a un hombre agazapado en el portal de un edificio, aparentemente con intención de evitar la presencia policial.

Tras identificarlo y revisar sus pertenencias, los agentes intervinieron varios envoltorios de cocaína preparados para su venta, así como una balanza de precisión que portaba en la vía pública.

La investigación posterior permitió situar el foco en una vivienda cercana, que presuntamente se utilizaba como lugar de almacenamiento y venta directa de droga a consumidores. En la entrada y registro del inmueble, los agentes se incautaron de casi 3.000 euros en efectivo, distintas cantidades de cocaína y hachís, una báscula de precisión y otros efectos empleados para la distribución de sustancias estupefacientes.

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Con esta operación, la Policía Nacional da por desactivado un punto de venta de droga que, según la investigación, registraba una importante actividad y al que acudían de forma recurrente consumidores finales.