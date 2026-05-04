Cae una banda juvenil que sembraba el miedo con atracos en Águilas

La Guardia Civil ha desarticulado en Águilas un grupo delictivo juvenil presuntamente dedicado a cometer robos con violencia e intimidación en la vía pública. La operación, denominada ‘Zoraimon’, ha permitido esclarecer una decena de hechos delictivos y recuperar parte de los efectos sustraídos.

La investigación comenzó a finales del pasado año, después de que los agentes detectaran un incremento de atracos en el casco urbano del municipio, unos hechos que generaron alarma social entre los vecinos. Según la Guardia Civil, los robos coincidieron en buena medida con periodos de mayor afluencia de personas, como las fiestas navideñas y los carnavales.

Los presuntos autores actuaban en grupo y seleccionaban principalmente a jóvenes y personas de edad avanzada, aprovechando su superioridad física y numérica. En muchos casos, empleaban el factor sorpresa para arrebatar las pertenencias a las víctimas antes de que pudieran reaccionar. También llegaron a intimidarlas con armas blancas.

Entre los efectos sustraídos figuraban bolsos, carteras, teléfonos móviles, dinero en efectivo, joyas, relojes, gafas de sol y otros objetos de valor.

Ladrones con un amplio historial delictivo

Durante la operación, la Guardia Civil desplegó dos líneas de actuación. Por un lado, los agentes del Área de Investigación realizaron reconstrucciones de los escenarios de los robos, analizaron los itinerarios de huida y estudiaron datos e imágenes obtenidos durante las pesquisas. Esta labor permitió identificar los patrones de actuación del grupo y sus zonas de influencia.

De forma paralela, se reforzó la presencia de patrullas en los puntos donde se habían registrado más robos, con el objetivo de prevenir nuevos asaltos y frustrar posibles delitos.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes comprobaron que se trataba de un grupo juvenil cuyos integrantes, pese a su edad, contaban con un amplio historial delictivo y no dudaban en recurrir a la intimidación con armas blancas o a la violencia si las víctimas ofrecían resistencia.

Una vez reunidos los indicios necesarios e identificados los sospechosos, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda que culminó con su localización y detención como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con violencia e intimidación.

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Los investigadores han recuperado parte de los efectos robados, entre ellos bolsos, carteras, teléfonos móviles y una caja registradora. La operación continúa abierta y no se descarta que los detenidos puedan estar implicados en otros hechos delictivos.