Accidentes en la A-7 en Murcia causan hasta 4 km de retenciones

Dos accidentes registrados en la autovía A-7 a su paso por la Región de Murcia han generado importantes complicaciones de tráfico, con retenciones que han alcanzado hasta los cuatro kilómetros, según ha informado la Dirección General de Tráfico.

El primero de los incidentes se ha producido a la altura de Cabezo de Torres, en sentido hacia Elche, concretamente en el punto kilométrico 563. Este accidente ha provocado más de dos kilómetros de retenciones, dificultando la circulación en la zona durante parte de la mañana.

Por otro lado, un segundo siniestro ha tenido lugar a la altura de Librilla, en dirección a Murcia capital, en el punto kilométrico 586. En este caso, el incidente ha obligado al corte del carril izquierdo, generando congestiones de tráfico que han alcanzado los cuatro kilómetros.

La Dirección General de Tráfico ha señalado que este segundo incidente quedó resuelto hace aproximadamente una hora, si bien las retenciones han tardado en disiparse completamente.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar sus desplazamientos para evitar incidencias similares.