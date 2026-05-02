Requisan un machete y una navaja a un implicado en una riña callejera en La Unión en la que fue destrozado a golpes un coche aparcado

Un machete de 35 centímetros de hoja y una navaja multiusos. Es lo que llevaba encima un sujeto, al que localizó e identificó la Policía Local de La Unión después de participar en una riña callejera en la que salió mal parado un coche estacionado en la vía pública: le reventaron el retrovisor.

La Policía Local identificó y denunció al individuo, aunque no lo arrestó, y decomisó las dos armas blancas que le hallaron encima cuando fue sometido al pertinente cacheo por parte de los profesionales del cuerpo alertados del suceso.

Los hechos tuvieron lugar por la noche, cuando los municipales fueron requeridos en una de las calles del municipio: había dos personas enzarzadas en una discusión en el transcurso de la cual había sido dañado un vehículo. En concreto, el automóvil tenía roto un espejo retrovisor, dado que, indicaron testigos, había recibido golpes.

A su llegada, los agentes descubrieron el turismo dañado (en ese momento, su legítimo propietario aún no tenía conocimiento de lo sucedido), pero no había personas peleándose en el lugar. Los policías procedieron a hacer una batida por la zona y, gracias a la descripción aportada por testigos, localizaron a uno de los implicados en la riña.

Cuando lo interceptaron y procedieron al pertinente cacheo, los municipales descubrieron que el varón llevaba dos armas blancas encima, en concreto "un machete de gran tamaño, de 35 centímetros de hoja, y una navaja multiusos", informa la Policía Local de La Unión en sus redes sociales.

El individuo, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, fue denunciado, aunque no detenido, y los agentes procedieron a redactar diligencias. Además, el dueño del automóvil puede reclamar por los daños ocasionados.