Evacúan a un tripulante de un crucero en Cartagena

Un tripulante de un crucero que se encuentra en las costas de Cartagena tuvo que ser evacuado de forma urgente. De acuerdo con Salvamento Marítimo, los primeros avisos sobre el mal estado de la persona llegaron sobre las nueve de la mañana y procedían del barco Silver Ray.

Asimismo, comentan que junto al hombre se encontraban un familiar y un médico. Para agilizar el proceso, la embarcación Salvamar quedó cerca del puerto para facilitar el rescate de la persona.

Una vez recogido en la embarcación de estos servicios de emergencia, fue trasladado a puerto, sobre la una de la tarde, donde le esperaba una ambulancia que realizó atenciones preliminares y, posteriormente, lo trasladó al hospital.

Por el momento, se desconocen las causas del malestar del sujeto y su estado de salud.

Crucero

El Silver Ray es un crucero de la empresa Silversea Cruises, que lo define como "un barco de ultralujo". Recientemente, realizó una escala en Cartagena —el 25 de abril— para seguir su camino hacia Gibraltar.

Noticias relacionadas

El personal del crucero saca en una camilla al hombre afectado. / Salvamento Marítimo

La nave acoge en su interior un total de 728 huéspedes y 544 tripulantes. Los barcos de la empresa suelen realizar trayectos entre Barcelona, Mallorca o Gibraltar y, en general, zonas del Mediterráneo.