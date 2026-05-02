Asalta y lesiona a un octogenario para robarle el reloj en Torre Pacheco: un año de cárcel y 180 euros de multa

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Cartagena a un año de cárcel y a abonar 180 euros de multa por asaltar y lesionar a un octogenario para robarle el reloj en la vía pública en Torre Pacheco.

El procesado, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a los efectos de reincidencia, tendrá que indemnizar a su víctima con 320 euros por las heridas que le hizo en el brazo durante el forcejeo, que se produjo en el verano de 2025 en la avenida Gerardo Molina de la localidad pachequera.

Según se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, el sujeto abordó al vecino y "con ánimo de obtener ilícito beneficio económico, le agarró fuertemente del brazo y forcejeó con el mismo al objeto de sustraerle el reloj que portaba en la muñeca, sin llegar a lograr su objetivo".

El perjudicado "sufrió abrasiones superficiales en el brazo que requirieron para su curación primera asistencia facultativa con un periodo de 8 días de perjuicio básico", detalla la sentencia. Denunció y acudió a los tribunales. El Juzgado de lo Penal dictó sentencia 18 días después de los hechos, pero el encausado recurrió a la Audiencia, que ahora se ha pronunciado.

En concreto, el sujeto, condenado como autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa y de un delito leve de lesiones, alegó que se había producido una infracción del precepto constitucional y un error en la apreciación de la prueba, detalla el documento judicial al que ha accedido este diario.

El sospechoso dijo que estuvo durmiendo en casa de un amigo, pero no sabía cómo se llamaba este ni en qué lugar pernoctó

La Audiencia Provincial, al rechazar su recurso, destaca que "las manifestaciones del acusado no son del todo creíbles", dado que le pillaron en varias mentiras. Por ejemplo, "dijo que estuvo de alta una semana como trabajador", algo que no está acreditado. Además, "el día que lo detuvieron estaba en la calle, esperando para ver si alguien lo contrataba para trabajar".

"El acusado manifestó que estuvo durmiendo en casa de un amigo, desconociendo el nombre de este y el lugar, hasta las diez o las once de la mañana, Sin embargo, consta en atestado policial que fue detenido sobre las 10.45 horas junto a una bicicleta" por cuyo hurto también se le procesó (en una causa aparte).

Y se le arrestó por eso, como presunto autor de la sustracción de la bici, cuyo robo había sido denunciado. Entonces lo llevaron a las instalaciones de la Policía Local, donde estaba la víctima, que, al ver al sospechoso, reaccionó y dijo que era el hombre que le había asaltado a él.

"Un relato verosímil y coherente"

El octogenario, por su parte, "llevó a cabo un relato verosímil y coherente, manifestando que, estando en dependencias policiales vio al acusado y lo reconoció como el autor de los hechos, sin apreciar motivo alguno que nos haga duda de dicha versión".

El encausado, además, estaba herido. Dijo que esas lesiones "se las causó él mismo al golpear la pared, al parecer por rabia ante la enfermedad de su madre; en modo alguno se acredita este hecho, habiendo resultado fácil", precisa la Audiencia Provincial.

"En definitiva, no se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, como tampoco el de 'in dubio pro reo' toda vez que existe una prueba incriminatoria que ha sido convenientemente valorada por el juzgador de instancia y que, indefectiblemente, debe llevar al dictado de una sentencia condenatoria", remarca el tribunal.