Amenaza con una botella de cristal rota a un viandante para robarle el móvil en Murcia

Un hombre, cuya identidad y edad no ha sido facilitadas, ha sido detenido en Murcia por, presuntamente, amenazar con una botella de cristal rota a un viandante para robarle el móvil, informan fuentes policiales.

El sospechoso, detallan las mismas fuentes, abordó a su víctima (a la que no conocía de nada) en la vía pública y levantó, a fin de amenazarla, un trozo de botella rota. Un instrumento que puede producir heridas de arma blanca, en el caso de ser clavado.

El individuo se hizo con un botín que consistió en el teléfono que portaba su víctima y en el dinero efectivo que llevaba en los bolsillos. Tras conseguirlo, huyó. Se alertó a los Cuerpos de Seguridad, en concreto a la Policía Local de Murcia, que se movilizó para hacerse cargo del asunto.

Fueron agentes del turno de noche los que practicaron el arresto del sujeto, presunto autor de un delito de robo con violencia. Cuando lo interceptaron y procedieron al pertinente cacheo, los municipales descubrieron que el sospechoso llevaba encima un pasamontañas.

Los policías creen que escondía esa prenda a fin de cubrir y ocultar su rostro, previsiblemente para no ser reconocido en sus acciones delictivas. El individuo fue arrestado y trasladado a dependencias de la Comisaría de Distrito del Carmen (la única que abre de noche), a fin de quedar a disposición de la Policía Nacional, cuerpo competente para asumir la investigación.

Cabe reseñar que, al haber usado, presuntamente, una botella de cristal rota, el sujeto se enfrenta a cargos por robo con violencia o intimidación, agravado por el empleo de objeto peligroso (a modo de arma con la que amenazar).