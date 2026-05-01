Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios de profesoresTrabajadores SMIRocío BernalCamping Las SalinasFestival aéreo San JavierWarm Up 2026Entrevista Mariano García
instagramlinkedin

En Güejar Sierra

Un hombre fallece tras caer al río Genil en Granada

El teléfono de Emergencias 112 ha recibido el aviso a las 11,45 horas de esta jornada

Imagen del barranco de San Juan en Güejar Sierra (Granada).

Imagen del barranco de San Juan en Güejar Sierra (Granada). / 112 ANDALUCÍA

EP

Granada

Un hombre ha perdido la vida este viernes, 1 de mayo, tras caer al río Genil en el término municipal de Güejar Sierra (Granada), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono de Emergencias 112 ha recibido a las 11,45 horas de esta jornada un aviso de rescate para un hombre que había caído al río Genil, al comienzo de la vereda de la Estrella. Según los alertantes, varias personas intentaron sacarlo sin éxito.

Noticias relacionadas

Acto seguido, la entidad coordinadora ha dado el aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Guardia Civil y el GREIM Servicio de Rescate e Intervención en Montaña, y a la Policía Local para su rescate. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero y una uvi móvil. Finalmente, los operativos han confirmado el fallecimiento del hombre tras su rescate. Ha sido llevado al Anatómico Forense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents