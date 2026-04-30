Retenciones en la A-30 al arder un camión que remolcaba maquinaria en el Puerto de la Cadena

Un camión que remolcaba maquinaria se ha incendiado este jueves por la tarde cuando circulaba por la A-30, en sentido Murcia, a la altura del Puerto de la Cadena.

El fuego en el vehículo se ha declarado a las 16:44 horas, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia, que pide precaución a los conductores que circulan por la zona. "Facileten los accesos a los servicios de emergencias", piden a través de sus canales oficiales.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil y dos vehículos de Bomberos de Murcia con siete efectivos. El incidente no ha dejado personas atrapadas y desde Emergencias especifican que no se ha solicitado la presencia de sanitarios, por lo que afortunademente no hay heridos.

El incendio ha causado retenciones en la autovía, en dirección Murcia, a la altura del Puerto de la Cadena.

Noticias relacionadas

Caída de piedras sobre la carretera Barqueros -Alcantarilla

El 112 también pide precaución a los conductores que circulen por la carretera Barqueros - Alcantarilla, ya que se ha producido una caída de piedras de grandes dimensiones, lo que dificulta el paso de los vehículos por la zona. Guardia Civil y mantenimiento de carreteras se encuentran trabajando en el lugar.