Una red de cocaína con base en Murcia, al descubierto tras un viaje relámpago a Madrid

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en la Región de Murcia y dedicada presuntamente al tráfico de grandes partidas de cocaína.

La operación se ha saldado con la detención de sus nueve integrantes y la incautación de 5,5 kilogramos de cocaína, un arma de fuego, abundante munición, 31.200 euros en efectivo, once vehículos y cuatro relojes de alta gama.

Sistema 'Go Fast'

Según la investigación, la red contaba con un centro logístico desde el que coordinaba la recepción, custodia y distribución de la droga. Desde ese punto organizaban largos desplazamientos realizados en el mismo día, conocidos en el argot policial como ‘Go Fast’, una modalidad utilizada para mover sustancias estupefacientes con rapidez entre distintos puntos del territorio nacional. También habrían recurrido a la introducción de droga en contenedores a través de puertos estratégicos.

Los agentes intervinieron 31.200 euros en efectivo en uno de los registros / Policía Nacional

La organización funcionaba con una estructura jerarquizada y un reparto preciso de tareas. Unos miembros se encargaban de la dirección y supervisión de las operaciones, mientras otros gestionaban inmuebles privados para ocultar la droga o utilizaban testaferros y vehículos preparados con compartimentos ocultos, conocidos como caletas, para transportar la cocaína sin levantar sospechas.

La organización contaba con vehículos preparados con compartimentos ocultos, conocidos como caletas

La mercancía tenía como destino diferentes puntos clave del país, entre ellos Madrid, Valencia, Andalucía y el norte de España.

El operativo culminó cuando los agentes interceptaron dos vehículos que regresaban de uno de esos viajes rápidos a Madrid. En uno de ellos localizaron cinco kilos de cocaína ocultos en su interior.

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Los paquetes incautados lucían una imagen infantil de astronautas / L.O.

Posteriormente, la Policía Nacional practicó cinco entradas y registros en inmuebles situados en Murcia y Molina de Segura. En total, los agentes intervinieron 5,5 kilos de cocaína, 31.200 euros en efectivo, un arma corta con munición, once vehículos y diversos efectos de valor, entre ellos cuatro relojes de alta gama.