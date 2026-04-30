Una granja semiabandonada, el punto de reunión de una banda acusada de 36 robos en Torre Pacheco

La Guardia Civil ha desarticulado en Torre Pacheco un grupo criminal al que se atribuye la presunta autoría de 36 delitos contra el patrimonio. La operación, denominada ‘Fauron’, se inició para identificar, localizar y detener a los responsables de una oleada de robos cometidos principalmente en el interior de vehículos, aunque la investigación acabó destapando también asaltos violentos, robos en viviendas y comercios, hurtos y uso fraudulento de tarjetas bancarias.

Las pesquisas comenzaron en noviembre del pasado año, después de que los agentes detectaran un aumento de robos y hurtos en turismos estacionados tanto en la vía pública como en garajes de distintos edificios del municipio.

A estos hechos se sumaron varios robos con violencia registrados también en Torre Pacheco, algunos de ellos con el uso de armas blancas. En dos casos, las víctimas sufrieron lesiones graves por cortes, mientras que en un tercer episodio una persona fue abordada en el interior de su coche por una mujer que, de forma violenta, le arrancó una cadena de oro del cuello y le sustrajo un anillo.

Con el avance de la investigación, la Guardia Civil detectó además robos con fuerza en viviendas, incluso con moradores dentro, así como en establecimientos comerciales de la localidad.

Momento de la detención de uno de los presuntos integrantes de la banda / Guardia Civil

Los investigadores recabaron indicios en los distintos escenarios delictivos, revisaron imágenes de cámaras de seguridad y reunieron información que fue estrechando el cerco sobre varios delincuentes conocidos por las fuerzas de seguridad.

Funcionamiento "caótico"

Según la investigación, el grupo no presentaba una estructura jerarquizada. Su funcionamiento era más bien caótico y los delitos se planificaban casi de forma espontánea. Los agentes averiguaron que sus integrantes se reunían en una zona aislada, una especie de granja semiabandonada donde algunos de ellos incluso pernoctaban.

Estado de uno de los vehículos asaltados en Torre Pacheco / Guardia Civil

La mayoría de los sospechosos contaba con un amplio historial delictivo, lo que les llevaba a adoptar medidas de seguridad antes de actuar. Entre ellas, realizaban reconocimientos previos de las zonas donde pretendían robar y utilizaban pasamontañas y guantes para evitar ser identificados.

Desde el pasado mes de febrero y de forma escalonada, la Guardia Civil ha detenido a ocho personas, siete hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 20 y los 31 años. A todos ellos se les considera presuntos integrantes del grupo criminal investigado.

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En total, se les atribuyen 36 delitos contra el patrimonio, entre ellos 18 robos en el interior de vehículos, robos en viviendas y comercios, hurtos, uso fraudulento de tarjeta bancaria y tres delitos de robo con violencia e intimidación.