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Desmantelada una banda en Torre Pacheco tras una oleada de robos en coches y viviendas

Desmantelada una banda en Torre Pacheco tras una oleada de robos en coches y viviendas

Guardia Civil

Desmantelada una banda en Torre Pacheco tras una oleada de robos en coches y viviendas

Guardia Civil

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La Guardia Civil ha desarticulado en Torre Pacheco un grupo criminal al que atribuye 36 delitos contra el patrimonio, entre ellos robos en vehículos, viviendas y comercios, hurtos, uso fraudulento de tarjetas y tres robos con violencia e intimidación.

La operación ‘Fauron’ comenzó tras detectarse un aumento de robos en coches desde noviembre. La investigación permitió identificar a ocho presuntos integrantes, siete hombres y una mujer de entre 20 y 31 años, que se reunían en una granja semiabandonada y utilizaban guantes y pasamontañas para evitar ser reconocidos.

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