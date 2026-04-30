Guardia Civil

Desmantelada una banda en Torre Pacheco tras una oleada de robos en coches y viviendas

La Guardia Civil ha desarticulado en Torre Pacheco un grupo criminal al que atribuye 36 delitos contra el patrimonio, entre ellos robos en vehículos, viviendas y comercios, hurtos, uso fraudulento de tarjetas y tres robos con violencia e intimidación.

La operación ‘Fauron’ comenzó tras detectarse un aumento de robos en coches desde noviembre. La investigación permitió identificar a ocho presuntos integrantes, siete hombres y una mujer de entre 20 y 31 años, que se reunían en una granja semiabandonada y utilizaban guantes y pasamontañas para evitar ser reconocidos.